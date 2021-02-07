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Ünlü oyuncu Behzat Uygur, samimi açıklamalarda bulundu. Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' adlı programına konuk olan Uygur, 'evlilik' ile ilgili konuştu.

Çiğdem Uygur ile 31 senedir evli olan 57 yaşındaki oyuncu, şu nasihatlerde bulundu:

Gerçekten seveceksiniz. Şimdilerde moda, 'Rüya gibi bir evlilik' diye çıkılan hayat, kabus gibi bir sonla bitiyor. Ben şuna da inanmıyorum; her dakika 'Canım', 'Ciğerim' ve kol kola böyle bir hayat yok. Hani sosyal medyadaki gibi insanlar en güzel taraflarını koyuyorlar ya, evlilik öyle değil. Kavga da edersiniz, gürültü de olur. Bir şey bitmeden devam ediyorsa sevgiden, işin sırrı odur diye düşünüyorum.