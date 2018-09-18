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Bein Sports yayın akışı: 18 Eylül Salı BeIN Sports ve BeIN Haber yayın akışı bugün neler var?

Bein Sports yayın akışında buün neler var? Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle gözler maçın hangi kanalda yayınlanacağına çevrildi. Futbolseverler beIN Sports yayın akışını araştırıyor. Peki, BeIN Sports ve BeIN Haber yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül BeIN Sports yayın akışı...

18.09.2018 - 12:56 | Güncelleme:

BeIN Sports yayın akışında bugün... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk maçı Lokomotiv Moskova ile bugün gerçekleşecek. Yayıncısının açıklanmaması ile birlikte futbolseverler beIN Sports yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, beIN Sports yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül Salı beIN Sports ve beIN Haber yayın akışı...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

01:15 beIN Final

02:45 Doğru mu? Yanlış mı?

03:15 Ligue 1 Haftanın Golleri

03:30 Gençlerbirliği - TY Elazığspor

05:15 Balıkesir B. - Ümraniyespor

07:00 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor

08:45 Giresunspor - A.Afyonspor

10:30 A.Alanyaspor - Trabzonspor

12:15 beIN Final

13:45 Fransa'dan Futbol

14:45 Wolverhampton - Burnley (Geniş Özet)

15:15 Bournemouth - Leicester City (Geniş Özet)

15:45 Gençlerbirliği - TY Elazığspor

17:30 Dünden Bugüne: Akhisarspor - Galatasaray

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI

00:00 Gençlerbirliği - TY Elazığspor

01:45 Balıkesir B. - Ümraniyespor

03:30 Girona - Celta Vigo

07:00 Huesca - R.Vallecano

08:45 Inter - Parma

10:30 A.Madrid - Eibar

12:15 Napoli - Fiorentina

14:00 R.Sociedad - Barcelona

15:45 Spal - Atalanta

17:30 Girona - Celta Vigo

BEIN HABER YAYIN AKIŞI

00:00 Haftanın Gündemi

01:00 beIN Manşet

02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

02:45 Vay Bee

03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

03:45 Brezilya Serie A Haftanın Golleri

04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

04:45 EFL Championship Haftanın Golleri

05:00 Haftanın Gündemi

06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

06:45 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor (Özet)

07:00 Yeni Gün

09:00 Haftanın Gündemi

10:00 EFL Championship Maç Özetleri

10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

12:45 Beşiktaş - E.Yeni Malatya (Özet)

13:00 Gün Ortası

14:00 STSL Maç Özetleri

14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya'dan Futbol

17:00 İngiltere'den Futbol

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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