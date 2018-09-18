BeIN Sports yayın akışında bugün... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk maçı Lokomotiv Moskova ile bugün gerçekleşecek. Yayıncısının açıklanmaması ile birlikte futbolseverler beIN Sports yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, beIN Sports yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül Salı beIN Sports ve beIN Haber yayın akışı...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI



01:15 beIN Final



02:45 Doğru mu? Yanlış mı?



03:15 Ligue 1 Haftanın Golleri



03:30 Gençlerbirliği - TY Elazığspor



05:15 Balıkesir B. - Ümraniyespor



07:00 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor



08:45 Giresunspor - A.Afyonspor



10:30 A.Alanyaspor - Trabzonspor



12:15 beIN Final



13:45 Fransa'dan Futbol



14:45 Wolverhampton - Burnley (Geniş Özet)



15:15 Bournemouth - Leicester City (Geniş Özet)



15:45 Gençlerbirliği - TY Elazığspor



17:30 Dünden Bugüne: Akhisarspor - Galatasaray

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI



00:00 Gençlerbirliği - TY Elazığspor



01:45 Balıkesir B. - Ümraniyespor



03:30 Girona - Celta Vigo



07:00 Huesca - R.Vallecano



08:45 Inter - Parma



10:30 A.Madrid - Eibar



12:15 Napoli - Fiorentina



14:00 R.Sociedad - Barcelona



15:45 Spal - Atalanta



17:30 Girona - Celta Vigo

BEIN HABER YAYIN AKIŞI



00:00 Haftanın Gündemi



01:00 beIN Manşet



02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber



02:45 Vay Bee



03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber



03:45 Brezilya Serie A Haftanın Golleri



04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber



04:45 EFL Championship Haftanın Golleri



05:00 Haftanın Gündemi



06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber



06:45 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor (Özet)



07:00 Yeni Gün



09:00 Haftanın Gündemi



10:00 EFL Championship Maç Özetleri



10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri



11:00 beIN Manşet



12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber



12:45 Beşiktaş - E.Yeni Malatya (Özet)



13:00 Gün Ortası



14:00 STSL Maç Özetleri



14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri



15:00 beIN Manşet



16:00 İspanya'dan Futbol



17:00 İngiltere'den Futbol

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ