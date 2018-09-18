BeIN Sports yayın akışında bugün... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın ilk maçı Lokomotiv Moskova ile bugün gerçekleşecek. Yayıncısının açıklanmaması ile birlikte futbolseverler beIN Sports yayın akışını araştırmaya başladı. Peki, beIN Sports yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül Salı beIN Sports ve beIN Haber yayın akışı...
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:15 beIN Final
02:45 Doğru mu? Yanlış mı?
03:15 Ligue 1 Haftanın Golleri
03:30 Gençlerbirliği - TY Elazığspor
05:15 Balıkesir B. - Ümraniyespor
07:00 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor
08:45 Giresunspor - A.Afyonspor
10:30 A.Alanyaspor - Trabzonspor
12:15 beIN Final
13:45 Fransa'dan Futbol
14:45 Wolverhampton - Burnley (Geniş Özet)
15:15 Bournemouth - Leicester City (Geniş Özet)
15:45 Gençlerbirliği - TY Elazığspor
17:30 Dünden Bugüne: Akhisarspor - Galatasaray
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI
00:00 Gençlerbirliği - TY Elazığspor
01:45 Balıkesir B. - Ümraniyespor
03:30 Girona - Celta Vigo
07:00 Huesca - R.Vallecano
08:45 Inter - Parma
10:30 A.Madrid - Eibar
12:15 Napoli - Fiorentina
14:00 R.Sociedad - Barcelona
15:45 Spal - Atalanta
17:30 Girona - Celta Vigo
BEIN HABER YAYIN AKIŞI
00:00 Haftanın Gündemi
01:00 beIN Manşet
02:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
02:45 Vay Bee
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Brezilya Serie A Haftanın Golleri
04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
04:45 EFL Championship Haftanın Golleri
05:00 Haftanın Gündemi
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 MKE Ankaragücü - Ankhisarspor (Özet)
07:00 Yeni Gün
09:00 Haftanın Gündemi
10:00 EFL Championship Maç Özetleri
10:30 Brezilya Serie A Maç Özetleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
12:45 Beşiktaş - E.Yeni Malatya (Özet)
13:00 Gün Ortası
14:00 STSL Maç Özetleri
14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 İngiltere'den Futbol
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ