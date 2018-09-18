TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk sınavı Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştıran futbolseverler TRT 1 yayın akışını merak ediyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül TRT 1 yayın akışı...
TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 EYLÜL SALI)
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akış
06:25 Yalaza
08:35 Yeşil Deniz
11:00 Misafirim Var
12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir
14:45 Leyla ile Mecnun
16:35 Baba Candır
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
22:55 Kalk Gidelim
02:00 Yeşil Deniz
04:05 İyilik Kulübü
04:35 Baba Candır GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ