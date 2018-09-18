TRT 1 yayın akışında bugün neler var? Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk sınavı Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştıran futbolseverler TRT 1 yayın akışını merak ediyor. Peki, TRT 1 yayın akışında maç var mı? TRT 1 yayın akışında bugün neler var? İşte 18 Eylül TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 EYLÜL SALI)

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akış

06:25 Yalaza

08:35 Yeşil Deniz

11:00 Misafirim Var

12:45 Pelin Çift İle İyi Fikir

14:45 Leyla ile Mecnun

16:35 Baba Candır

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

22:55 Kalk Gidelim

02:00 Yeşil Deniz

04:05 İyilik Kulübü

04:35 Baba Candır

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