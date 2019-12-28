beIN SPORTS 1 yayın akışı Süper Lig'de devre arasına girmeden önceki son önemli maçları izlemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu akşam beIN SPORTS 1'de Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması yer alacak. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI - 28 ARALIK 2019
08:45 Beşiktaş - Gençlerbirliği
10:45 Süper Lig Maç Sonu
12:00 Taraftar
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
16:00 Dünden Bugüne: Trabzonspor - İM Kayserispor
16:30 Süper Lig Maç Önü
17:30 Trabzonspor - İM Kayserispor (C)
19:30 Süper Lig Maç Önü
20:00Galatasaray - Antalyaspor (C)
22:15 Süper Lig Maç Sonu
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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