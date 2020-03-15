beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de derbi maçı severler araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Galaatsaray Beşiktaş maçı bu akşam 19.00 da başladı. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...

beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 15 Mart 2020

07:00İH Konyaspor - Fenerbahçe

08:45Süper Lig Maç Sonu

11:00Zirve Ateşi

13:05Maç Başlıyor

13:30HK Kayserispor - BtcTurk Malatya (C)

15:30Maç Sonu

16:00Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş

16:1590 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş

17:00Süper Lig Maç Önü

19:00Galatasaray - Beşiktaş (C)

21:00Süper Lig Maç Sonu

BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD Paket İsmi : DIGITURK T37 Frekansı : 11675 Polarisazyon Değeri : V - Dikey Kapsama : Batı SR : 24444 FEC : 3/4 Tip :

Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.