beIN SPORTS 1 yayın akışı hem sporseverler hem de derbi maçı severler araştırılıyor. beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak Galaatsaray Beşiktaş maçı bu akşam 19.00 da başladı. İşte, beIN SPORTS 1 yayın akışı ve frekans bilgileri...
beIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 15 Mart 2020
07:00İH Konyaspor - Fenerbahçe
08:45Süper Lig Maç Sonu
11:00Zirve Ateşi
13:05Maç Başlıyor
13:30HK Kayserispor - BtcTurk Malatya (C)
15:30Maç Sonu
16:00Derbide Son 10 Yıl: Galatasaray - Beşiktaş
16:1590 Dakikada 90 Gol: Galatasaray - Beşiktaş
17:00Süper Lig Maç Önü
19:00Galatasaray - Beşiktaş (C)
21:00Süper Lig Maç Sonu
BEIN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ
beIN SPORT 1 HD Kanalı 11675 frekansından yayın yapmaktadır. Polarizasyon değeri ise V - Dikey'dır. Kapsama değeri Batı, SR değeri 24444 ve FEC değeri 3/4 olarak girilmesi gerekir. beIN SPORT 1 HD kanalı olarak yayın yapmaktadır.
|Kanal Adı
|:
|beIN SPORT 1 HD
|Paket İsmi
|:
|DIGITURK T37
|Frekansı
|:
|11675
|Polarisazyon Değeri
|:
|V - Dikey
|Kapsama
|:
|Batı
|SR
|:
|24444
|FEC
|:
|3/4
|Tip
|:
Türksat uydusunda DIGITURK T37 paketinde bulunan beIN SPORT 1 HD kanalını uydu alıcınıza yüklemek için, uydu alıcınızda yukarıda verilen frekansları girmeniz gerekmektedir.
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