Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Dul bir kadına evini kiralamak istemeyen ev sahibine ayrımcılık yasağını ihlalden dolayı 2 bin lira idari para cezası kesildi. Kiralama işlemine aracılık eden emlakçıya da ihlal nedeniyle bin lira ceza verildi. Bu karar, ayrımcılık yasağının ihlali konusunda verilen ilk karar olarak kayda geçti. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre ayrımcılık yasağının ihlalinin tespitinde TİHEK'in bin liradan 15 bin liraya kadar idari para cezası kesme yetkisi bulunuyor.
'MÜLTECİLER DE ŞİKAYET EDEBİLİR'
Ev bulma konusunda en çok zorlanan kesimlerden biri olan öğrencilerin sokakta kalma kâbusuna da hukuk engel olacak. Bundan böyle, bekâra, öğrenciye ev kiralamayan ev sahiplerini, vatandaşlar TİHEK'e, doğrudan ya da kaymakamlık ve valilikler aracılığıyla şikayet edebilecek. Konuyla ilgili HABERTÜRK'e değerlendirmede bulunan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, her türlü ayrımcılığa karşı olduklarını belirterek, Türkiye'de yaşayan mültecilerin de ev kiralayamaması durumunda şikayette bulunabileceğine dikkat çekti. Süleyman Arslan, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, medeni hal gibi nedenlerden dolayı ayrımcılık yapılmasının önüne geçtiklerini söyledi.
Başvurular yapıldıktan sonra, tarafları dinlediklerini aktaran Süleyman Arslan, "Bizim ilk etapta para cezası vermek gibi bir tavrımız yok. Öncelikle tarafları uzlaştırmaya çalışıyoruz. Taraflar uzlaşma sağlamazsa, ondan sonra durumu değerlendirip ceza veriyoruz" açıklamasında bulundu.
OLAY NASIL GELİŞTİ ?
Eskişehir'de yaşayan bir kadın, dul olduğu gerekçesiyle kendisine ev kiralanmaması üzerine medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığını belirterek şikayette bulundu. TİHEK emlakçı ev ev sahibinden yazılı görüş istedi. Emlakçı, ev sahibinin bekâr kişilere ev verilmesini istemediğini iletti.
Ev sahibi de söz konusu apartmanda 7 dairesinin bulunduğunu, apartmandaki aile ortamının bozulmaması için evinin bekar birine kiralanmasını istemediğini belirtti.
TİHEK, inceleme ve görüşmelerin tamamlanmasının ardından "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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