2023/1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ön başvuruları 3 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. Peki, Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, bekçilik sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı ile 2023 bekçilik sınavı tarihi...