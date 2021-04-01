Bekçi başvuruları son tarih ne zaman? İŞKUR 31 Mart 2021 bekçi alımı ilanını yayınladı. Başvuracak olan adayların en az ilkokul ve ortaokul mezunu olması gerekiyor. Peki, bekçi alımı son başvuru tarihi ne zaman? İşte merak edilip araştırılan tarihle ilgili detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

Bekçi alımı başvuru tarihi illere göre değişmektedir. Buna göre İŞKU başvuru sayfasına giren adaylar başvuru yapacakları ildeki son tarihi görebilecekler.

Bekçi alımı başvuruları İŞKUR'un https://www.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden ve ya ALO 170 hattı üzerinden gerçekleştirilebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

İŞKUR BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı genel başvuru şartları şöyle:

T.C. Vatandaşı olmak,

İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları, (Mezuniyet derecesi, ilanlara göre değişebilir)

18 yaşını tamamlamış olmak,

Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımaları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bekçi alımları İstanbul, Aydın, İzmir, Kocaeli, Denizli, Bursa, Konya, Gaziantep, Tekirdağ, Hatay, Antalya, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Manisa, Uşak illerinde olacak.