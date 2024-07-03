YENİ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL seviyesine yükseldi. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 49,25 oranıyla yükseldi. Yeni bekçi maaşı da temmuz zammı ile artmayı bekliyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.