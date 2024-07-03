Bekçi maaş zammı hesaplama: Bekçi maaşı ne kadar olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları şekillenecek. Bu kapsamda, memur maaşları ile bağlantılı olan bekçi maaşları da gündemdeki yerini aldı. İşte "2024 Temmuz zammı ile bekçi maaşına yüzde kaç zam yapılacak?" sorusunun yanıtı...
Bekçi maaşı 2024 temmuz 6 aylık enflasyon ile açıklanıyor. Binlerce kişi yeni hesap tabloları üzerinden güncel rakamları öğrenmeye çalışıyor. 3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileri ile zamların yanında kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, memur maaşları gibi birçok kalem de netlik kazanacak. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...
MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz günü açıklıyor. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıkıyor.
BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.
YENİ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL seviyesine yükseldi. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 49,25 oranıyla yükseldi. Yeni bekçi maaşı da temmuz zammı ile artmayı bekliyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.