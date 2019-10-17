Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapıl

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları binlerce bekçi adayı tarafından merak konusu oldu. 12 Ekim'de sona eren bekçilik mülakat sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının 3-4 hafta sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanması ön görülüyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI PUAN HESAPLAMA NASIL?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.