2019 Bekçilik sözlü mülakat sınavı sonuçları için gözler Polis Akademisi'nin yapacağı açıklamada. Bekçilik mülakat sonuçları adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz Ekim ayında bekçi adayları Polis Akademisi tarafından düzenlenen sözlü mülakat sınavına katılım sağladı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanmasında. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte PA ile 2019 Bekçilik mülakat sonuç sorgula...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ekim Cumartesi günü sona eren bekçilik mülakat sonuçlarının Kasım ayı sonuna gelmemiz ile birlikte 1-2 hafta içerisinde açıklanacağı ön görülüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanacak.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULA

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 itibari ile memur maaşlarına yapılan yüzde 4+4 zam sonrasında memurlar yeni yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak olup bu doğrultuda lise mezunu bir bekçiye 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.

SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.