Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik yazılı sınav ne zaman? Bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular bekçi adayları tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bekçi alımı yazılı sınav tarihlerini açıkladı. İşte 2019 Bekçi alımı yazılı sınav tarihi ve yerleri...

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2019

Milli Eğitim Bakanlığı, Polis Akademisi tarafından düzenlenen Bekçilik yazılı sınavı tarihinin 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü, saat 09,00'da yapılacağını duyurdu.

SINAVA KİMLER KATILABİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklama ise, "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına, 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar alınacaktır"

BEKÇİLİK SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bekçilik sınavı, Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas'ta gerçekleşecek.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Bekçi adayları sınav giriş belgelerini 05 Temmuz 2019 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.