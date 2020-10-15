Polis Akademisi tarafından düzenlenen bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Bekçilik sınav gieiş bekgesi ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular bekçi adayları tarafından sıkça araştırılıyor. İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alımı için başvurular tamamlandı. Polis Akademisi tarafından sınav bilgilerinin yayınlanması bekleniyor. İşte detaylar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2020

Bekçilik sınavı ile ilgili henüz Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılmadı.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?

1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.