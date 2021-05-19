Bekçiyi yaraladı, ayağından vuruldu

İHA

Antalya'da parkta alkol alan Erkan İ. (32),kendisi uyaran bekçilere cam parçasıyla saldırdı. Bekçilerden biri cam darbesiyle boynundan yaralanırken, şahıs ayağından vurularak yakalandı

Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2484 Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, mahallede bir parkta alkol alan Erkan İ., çevrede bulunan vatandaşlara rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üzerine mahalle halkının yardım istediği bekçiler, şahsı eve gitmesi konusunda uyardı. Bekçilerin uyarılarını dinlemeyen şahıs sokak üzerinde bulunan bir evin önüne gelerek önce bekçilere bahçede bulunan saksılar ile saldırdı. Şahıs daha sonra eline aldığı şişeyi kırarak bekçilerin üzerine yürüdü. Bekçilerden birisi boynuna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaşanan arbede sırasında bekçiler, şahsı ayağından vurarak yakaladı.

Etkisiz hale getirilen şahıs için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı bekçinin ilk müdahalenin ardından, hastaneye kaldırıldı. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

'BEKÇİYİ BOYNUNDAN YARALADI'

Yoldan geçerken bekçilerin alkollü şahsı evine gönderirken tartıştıklarını anlatan Bilal Belgin, "Şahıs şişe alarak ucunu kırarak bekçilere saldırdı. O esnada bir bekçiyi boynundan yaraladı. Yarada derin bir yaraydı. O durum olunca bekçide silahını alarak uzaklaşması için yere doğru sıktı. Bir bekçiye de saldırmak istedi, o da ayağına doğru sıkınca, şişeyi yere düşürdü. Ondan sonra etkisiz hale getirdiler. Bende yanına gittim 'sen ne yapıyorsun?' dedim. Diğer polisler gelince şahsı etkisiz hale getirdiler. Ambulans çağrıldı, şahıs ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekçiye de sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı" dedi.