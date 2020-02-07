Bekir Aksoy: Çok güzel bir duygu heyecanla gün sayıyoruz - Magazin haberleri

Kültür sanat alanında yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Beykoz Belediyesi, 1500 öğrencinin eğitim alacağı Tiyatro Akademisini kurdu. Önceki gün Beykoz Çavuşbaşı Kasrı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen açılışta sunuculuk yapan Bekir Aksoy, öğrencilerle set anılarını paylaşarak ömrünün sonuna kadar bu mesleği yapacağını söyledi. Aksoy, ikinci kez baba olacağını da duyurarak sevincini paylaştı.

Geçtiğimiz sene oyuncu Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine giren Bekir Aksoy, etkinliğe eşiyle birlikte katıldı. Aksoy, müjdeli haberi, "Heyecanla gün sayıyoruz" sözleriyle verdi.

Oyuncu, "Hazırlıkları tamamladık" diyerek, duygularını şu şekilde dile getirdi:

Çok güzel bir duygu heyecanla gün sayıyoruz. Hazırlıkları tamamladık. Her gün eşimle birlikte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Şu anda süreç normal ilerliyor. Oğlumuzu kucağımıza almak için sabırsızlıkla bekliyoruz.