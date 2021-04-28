Mutluluk pozu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. El ele yürüyen ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi ihmal etmedi. Neşeli halleri ile dikkat çeken çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

ESKİ EŞTEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Bir zamanların sevilen dizilerinden 'Doktorlar'ın Suat'ı Bekir Aksoy, 2013 yılında Derya Çavuşoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten Emir adında bir oğulları bulunan çift, 2017'de sürpriz bir kararla boşanmıştı.

Oğlunun velayetini alan Çavuşoğlu, 24 Mart'ta 7 yaşına basan Emir'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Derya Çavuşoğlu, oğlunun pasta üflerken çekilen fotoğrafını şu ifadelerle paylaşmıştı:

Emir’in bugün doğum günü. Büyüdü sanırım, yaşından değil olgunluğundan bahsediyorum... 7 yaş olgunluğu... Hayatı sorguluyor. 'Anne 6 yaş daha mı iyi?' 6 yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram’da. 8 aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı. Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki... Anlam veremedi bu duruma. 7 yaşına bağlamaktan başka...

BEKİR AKSOY: İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM

Çavuşoğlu'nun gönderisi, "Bekir Aksoy, oğlu ile ilgilenmiyor mu?" sorularını akıllara getirirken, ünlü oyuncu da Instagram'dan bir gönderi yayınlamıştı.

Oğlunun doğum gününü kutlayan Aksoy, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek, yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak, seveceğimi bil yeter" şeklinde konuşmuştu.