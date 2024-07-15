Bekir Bozdağ'dan Habertürk'e açıklamalar
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor
15 Temmuz'da Adalet Bakanı olarak görev yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"FETÖ'ye vurulmuş en büyük darbe 12 Ekim 2014'teki HSK seçimidir. HSK'nın yapısı değiştikten sonra mücadele daha etkin bir şekilde yapılmaya başlandı. Pek çok soruşturma da o dönemde yapıldı. Biz yargıda büyük bir FETÖ ile mücadele sürecini başlatmış olduk.
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini kaldırdık. Hatırlarsanız mahkeme dosyaları vermem diyordu. Yargıtay'daki üye dengesi bunları değiştirdik. 15 Temmuz'da da yargı tarihi bir duruş ortaya koydu. Pek çok yargı mensubumuza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.
O gün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin mezuniyet gecesi vardı oradan eve geçtim. O sırada telefonlarım çaldı. Müsteşarım İstanbul'da köprü tutulmuş uçaklar uçuyor dedi. Sayın başbakanımızda temas kurma imkanım oldu ve asker içerisinde bir cunta darbe teşebbüsüne kalkıştı dedi. O anda biz kimin yaptığından ziyade biz buna karşı ne yapacağız bunun üzerinde durduk.
Sayın başbakanımız bir açıklama yaptı. Ben bu arada basın danışmanıma televizyonlara bağlanalım diye talimat verdim. Milletimizi mücadeleye davet ettim. "