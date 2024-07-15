Bekir Bozdağ'dan Habertürk'e açıklamalar

15 Temmuz'da Adalet Bakanı olarak görev yapan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Habertürk TV'de açıklamalarda bulunuyor. Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"FETÖ'ye vurulmuş en büyük darbe 12 Ekim 2014'teki HSK seçimidir. HSK'nın yapısı değiştikten sonra mücadele daha etkin bir şekilde yapılmaya başlandı. Pek çok soruşturma da o dönemde yapıldı. Biz yargıda büyük bir FETÖ ile mücadele sürecini başlatmış olduk.

Özel yetkili ağır ceza mahkemelerini kaldırdık. Hatırlarsanız mahkeme dosyaları vermem diyordu. Yargıtay'daki üye dengesi bunları değiştirdik. 15 Temmuz'da da yargı tarihi bir duruş ortaya koydu. Pek çok yargı mensubumuza emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.