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LGS 3. nakil sonuçları açıklanıyor... MEB ile LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS 3. nakil sonuçları için geri sayım başladı. 9 Ağustos 2022 tarihinde başlayan LGS 3. tercih süreci 17 Ağustos günü sona erdi. Başvuruların alınmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS 3. tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrenciler "LGS 3. nakil tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı...

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  • BEKLENİYOR... LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

    LGS 3. nakil sonuçlarına ilişkin detaylar araştırılıyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS 3. nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca duyurulacak olan LGS 3. nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte LGS 3. nakil sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylar...
  • BEKLENİYOR... LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

    LGS 3. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1. ve 2. nakillerin açıklanmasıyla sıra LGS 3. nakil sürecine geldi. 17 Ağustos tarihinde sona eren başvuruların ardından LGS 3. nakil sonuçları henüz açıklanmadı. 
  • BEKLENİYOR... LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

    LGS LİSE 3. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bakan Özer, liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." açıklanmasında bulundu.
  • BEKLENİYOR... LGS 3. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile 2022 LGS 3. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

    LGS 3. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

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