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Belarus'ta uçakta gözaltına alınan gazetecinin ilk ifadesi basına yansıdı

Belarus'ta bomba ihbarı gerekçesiyle Minsk Havaalanına acil inen uçakta gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in, güvenlik güçlerine verdiği ilk ifade basına yansıdı

Belarus'ta uçakta gözaltına alınan gazetecinin ilk ifadesi basına yansıdı
Belarus'ta uçakta gözaltına alınan gazeteciden ilk ifade
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AA

Atina-Vilnius seferindeki uçağın yolcularından Protaseviç'in ilk ifadesi Belarus televizyonlarında yayınlandı. Minsk Havaalanında, Belarus İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerince gözaltına alındığını belirten Protaseviç, Minsk'te 1 No'lu cezaevinde bulunduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; kalbi ve diğer organları dahil sağlığıyla ilgili hiçbir problemi olmadığını kaydeden Protaseviç, "Güvenlik güçlerinin bana yönelik davranışları maksimum nazik ve yasalara uygun. Şimdi güvenlik güçleri ile iş birliği yapmaya devam ediyorum ve Minsk'te kitlesel ayaklanmayı organize hususunda itirafımı içeren ifade veriyorum." diye konuştu.

23 Mayıs'ta, Atina'dan Vilnius'e seyahat eden 123 yolcunun bulunduğu Ryanair'e ait uçağı, Belarus hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine Minsk Havaalanına acil iniş yapmıştı. Güvenlik nedeniyle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağı kaldırılmıştı.

Uçağın havaalanında kontrol edilmesi esnasında Belarus'ta terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Belarus vatandaşı Roman Protaseviç gözaltına alınmış, aramalar sonucunda yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı belirtilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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