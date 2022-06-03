Belçika Hollanda maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. Kevin De Bruyne ve Memphis Depay gibi iki dünyaca ünlü yıldızı karşı karşıya getirecek zorlu mücadeleye ilişkin merak edilen bilgileri bir araya getirdik...

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika Hollanda maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.

BELÇİKA HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Lig-A 4.Grup ilk maçına sahne olacak Belçika Hollanda mücadelesi S-Sport 2'den canlı yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR?

İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Portekiz Süper Lig'in ülkemizdeki yayıncı kuruluşu olan S Sport, Digiturk'te yer almıyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanalları; D Smart, Tivibu, Kablo TV, Turkcell TV+, Vodafone TV, S Sport Plus'tan aylık abonelik ücretiyle izlenebiliyor.