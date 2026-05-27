        Haberler Dünya Belçikada Ebolaya karşı önlemler yoğunlaştırılıyor | Dış Haberler

        Belçikada Ebolaya karşı önlemler yoğunlaştırılıyor

        Belçika'da sağlık yetkilileri, Ebola şüphesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Avrupa'nın göbeğinde 'Ebola' alarmı

        Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Federal Kamu Sağlığı Kurumu, ülkede doğrulanmış herhangi bir Ebola vakasının bulunmadığını ancak hastanelerle aile hekimlerinin virüs belirtileri gösteren hastalarla karşılaşmaları halinde izlenecek protokoller konusunda bilgilendirildiğini açıkladı.

        Federal Kamu Sağlığı Kurumu Sözcüsü Annelies Wynant, "Hastaneleri ve doktorları, Ebola virüsü şüphesi durumunda uygulanacak acil prosedürler hakkında kapsamlı şekilde bilgilendirdik." dedi.

        Yetkililer, Afrika’daki Ebola salgınlarına yönelik uluslararası farkındalığın artması ve Avrupa’ya dönen yolcular arasında semptom görülebilme ihtimali nedeniyle önlem amaçlı adım atıldığını belirtti.

        Sağlık makamları, şüpheli vaka tespit edilmesi halinde hastanelerin izolasyon protokollerini derhal devreye alacak şekilde hazır olduğunu bildirdi.

        Yetkililer, yüksek alarm dönemlerinde bu tür olayların nispeten yaygın olduğunu ve doğrulanmış risk anlamına gelmekten ziyade önleyici tedbir kapsamında değerlendirildiğini kaydetti.

        Belçika, Ebola riskine karşı önlemleri yakından takip ediyor

        Belçikalı uzmanlar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Uganda’da büyük çaplı Ebola salgını yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

        Belçika’da özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti​​​​​​​ kökenli geniş bir diaspora topluluğu bulunması nedeniyle yetkililer, Ebola riskine karşı önlemleri yakından takip ediyor.

        Belçika’da önemli sayıda Kongo kökenli kişinin yaşaması ve Afrika ülkeleriyle yoğun seyahat trafiği bulunması nedeniyle sağlık makamları olası vakalara karşı hassasiyet gösteriyor.

        Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

        Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

        KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

        Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaştı ve hastaların 11 binden fazlası öldü.

