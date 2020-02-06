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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Belçim Bilgin, Nişantaşı'nda aracı ile seyir halindeyken objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Bilgin, Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, şunları söyledi:

"ÇOK GÜZEL BİR FİLM"

Çok güzel bir film. Ben de çok beğendim. Devam filmleri zordur. Bambaşka ama aynı zamanda ortak yönleri de çok. İnsanların sevdiği yerden yakalamış. Güzel bir hikaye, güzel bir reji, iyi oyunculuklar... Her şey çok iyi. Tabi filmi izlerken bazı ortak yanlar var. Filmi çok sevenler bilir ve onların yakalayacağı anlar var. Her şey çok güzel.

Belçim Bilgin, Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin kadrosuna katılan Nesrin Cavadzade ile ilgili ise, "Nesrin Hanım'ın oyunculuğunu çok beğendim, bayıldım. Hepsini çok beğendim" şeklinde konuştu.

"BEN ÖYLE DÜŞÜNMÜYORUM"

Bilgin, Elçin Sangu'nun yaptığı "Zengin ve pahalı ameleleriz biz" açıklaması hakkında ise şunları söyledi:

Vallahi hiç duymadım. Elçin yıllardır dizi yapıyor ve onun yorgunluğuyla da böyle bir şey söylemiş olabilir. Bilmiyorum, ben öyle düşünmüyorum. Ben işimi başka bir hassasiyetle ve aşkla yapmaya çalışıyorum. O yüzden böyle pek ortalarda görünmüyorum. Bekleyip, tam aşkla istediğim bir şey çıksın diye... O yüzden ben öyle görmüyorum.