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        Haberler Magazin Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio'nun aşk tatili

        Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio'nun aşk tatili

        Belçim Bilgin, yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Bodrum Güllük'te tatil yaparken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:06
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Bodrum Güllük'te denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

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        Yaklaşık üç buçuk yıldır Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin, sevgilisiyle kaldığı evin bahçesinde objektiflere yansıdı.

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        Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Belçim Bilgin ve Alfredo Di Blasio'ya yaşlı bir kadının da eşlik ettiği görüldü.

        #Belçim Bilgin
        #Alfredo Di Blasio
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