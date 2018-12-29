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Reklam filmini önümüzdeki günlerde kendi web sitesi ile Avrupa Uzakdoğu ve ABD televizyonlarında yayınlayacak olan marka, Belçim Bilgin ile ilerleyen dönemde Türkiye pazarına da girmeyi hedefliyor. Belçim Bilgin, Tea Janes ve Ben Kingsley ile başrolü paylaştığı son filmi Komplo’dan sonra yaptığı bu reklam anlaşması ile uluslararası çalışmalarına devam ediyor.