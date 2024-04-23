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        Haberler Magazin Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 23 Nisan kutlaması

        Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan 23 Nisan kutlaması

        Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan'ı sokakta Etimesgut halkıyla birlikte kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:10
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        31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı seçilerek göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını belediye başkanı olarak seçildiği Ankara Etimesgut sokaklarında halkla kutladı.

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        Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut sokaklarında çocuklarla birlikte Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' adlı şarkısını seslendirdi. Beşikçioğlu, O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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        Daha sonra Erdal Beşikçioğlu, çocuklarla birlikte makamına geçip; "Biz böyle çok güçlü olduk" notuyla bir fotoğraf daha paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #erdal beşikçioğlu
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