Belediyelere yolsuzluk soruşturmasında 30 kişi için tutuklama talebi

İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan eski CHP milletvekili ile 5 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 36 zanlının savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, 30 şüpheliyi tutuklama, 6 şüpheliyi ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

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Tutuklanması talep edilen şüpheliler şunlar:

"Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Can Zafer Yaman, Ebubekir Akın, Gürkan Dölekli, Özer Ayık, Sırrı Küçük, Yusuf Yadoğlu, Baki Aydöner, Burak Korzay, Erhan Daka, Fikret Demir, Songül Demir, Şazime Sena Çelik, İsmet Abacı, İsmail Yalçın, Hakan Ateş ve Görkem Kızılkaynak."

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması istenen şüpheliler ise şunlar: "Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu, Ozan İş ve Halil Satı. REKLAM SEVK YAZILARI ORTAYA ÇIKIYOR Savcılığın İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırladığı sevk yazısında, Ertan Yıldız’ın iddialarına dayanarak Vega Hereko isimli firmadan sözleşme tadilatına istinaden 1milyon 200 bin dolar paranın Aykut Erdoğdu tarafından Fatih Keleş’e verildiği anlatıldı. Sevk yazısında Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlık ifadesine uygun şekilde sözleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararının alındığı günün ertesinde Aykut Erdoğdu, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ın Saraçhane'de ortak birlikteliklerinin tespit edildiği yer aldı. Savcılık, 3 Haziran 2020 tarihinde sözleşmenin imzalanması hususu dikkate alındığında Aykut Erdoğdu’nun sözleşme tadilatı amacıyla rüşvete aracılık yaptığını gösterir somut delillerin yer aldığını ileri sürdü. Erdoğdu, “Rüşvet almak” ve “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklamaya sevk edildi. AĞAÇ VE PEYZAJ AŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ SUKAS SİSTEMİN DEVAMLILIĞI İÇİN… Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas için yazılan sevk yazısında ise, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız’a bağlı yapı içerisinde hareket ettiği iddia edildi. Görevi süresince ihalelerden temin ettiği rüşvet/irtikap paralarını Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'a farklı aracılarla ilettiği, yine ihalelerden veya şahıslardan doğrudan kendi yararına döviz cinsi paralar aldığı iddia edildi. Eşi Berna Sukas'ın milletvekilli adaylığı döneminde birçok müteahhitten maddi menfaat temin ettiği ve seçim kampanyasında araç temin ettiği sevk yazısında ileri sürüldü. Ayrıca Ali Sukas’ın "sistem"in devamlılığı için iş adamlarından menfaat temininde bulunduğu ve şahsi ihtiyaçları amacıyla birçok para ve araç temini yaptığı vurgulandı. Yine Sukas’ın Ağaç A.Ş.'de yapılan birçok ihalede usulsüzlük yaptığına dair beyan bulunduğu kaydedildi. Sukas, “Rüşvet almak”, “Suç İşlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklamaya sevk edildi.