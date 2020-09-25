Belediyelerden öğrencilere tablet atağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiCihazBelediyelerden öğrencilere tablet atağı
ABONE OL

Tablet bulmak zorlaştı, belediyeler atağa kalktı

Okullar açıldı; uzaktan eğitim başladı. On binlerce öğrencinin, dersleri takip edebilmesi için bilgisayara ya da tablete ve internet bağlantısına ihtiyacı sürüyor. Bu durum, yerel yönetimlerin harekete geçmesine yol açtı. Başta İstanbul’dakiler olmak üzere bazı belediyeler, öğrencilere dağıtılmak üzere tablet satın almak için teknoloji şirketleriyle görüşmeye başladı. TechnoPC şirketinin kurucu ortağı Mithat Yücel, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, belediyelerin yoğun biçimde tablet talebinde bulunduğunu söyledi. Türkiye’de stok miktarının 10 bin dolayında olduğunu belirten Yücel, tablet konusunda dünyada üretim, Türkiye’de de tedarik sıkıntısı olduğunu belirtti. Belediyeler, daha çok 1000 TL ve altında fiyata tablet arıyor. Böylece, daha çok sayıda tablet satın alınacak ve daha çok öğrenciye ulaşılacak.

Belediyelerden öğrencilere tablet atağı

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde hemen ilk gün sorun yaşandı. Sisteme girmek isteyen öğretmenler ve öğrenciler, “Çok kalabalık” uyarısıyla karşılaştı.

Öğretmenlerin, sisteme girememesi nedeniyle eğitim durdu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Siber saldırılara uğradık ama erişim sorunu çözüldü” dedi.

BELEDİYELERİN TABLET ATAĞI

EBA’da erişim sorunu çözüldü. Ancak, on binlerce öğrencinin, dersleri takip edebilmesi için bilgisayara ve internet bağlantısına gereksinimi devam ediyor. Bu konuda “sivil” olarak nitelendirilebilecek bazı kampanyalar gündeme geldi. İstenen sonuç alınamadı.

Bilgisayar ya da tablet konusunda süregelen ihtiyaç, yerel yönetimlerin de harekete geçmesine yol açtı. Başta İstanbul’dakiler olmak üzere bazı belediyeler, öğrencilere dağıtılmak üzere tablet satın almak için teknoloji şirketleriyle görüşüyor. Bu nedenle piyasada toplu alımlar için tablet bulmanın zorlaştığı ifade ediliyor.

1000 TL DOLAYINDA

TechnoPC şirketinin kurucu ortağı Mithat Yücel, HABERTÜRK’e yaptığı açıklamada, belediyelerin çok sayıda toplu tablet talebinde bulunduğunu belirtti. Türkiye’de, tablet stok miktarının 10 bin dolayında olduğunu ifade eden Yücel, tablet konusunda dünyada üretim, Türkiye’de de tedarik sıkıntısı olduğunu kaydetti.

Belediyeler, daha çok 1000 TL ve altında fiyat düzeyinde tablet arıyor. Böylece, daha çok sayıda tablet satın alınacak ve daha çok öğrenciye ulaşılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PlayStation 5'in fiyatı Türkiye'ye gelmeden arttı!
TEKNOLOJİPS5 bekleyenlere kötü haber!
Çocuklarınızın güvenliği için TikTok Aile Eşlemesi nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİÇocuğunuz TikTok kullanıyorsa...
Fidye yazılımı bu kez ölüme neden oldu!
TEKNOLOJİFidye yazılımı ile gelen ölüm!
Türkiye 5'inci nesil uydusu için gün sayıyor
TEKNOLOJİTürksat 5A için geri sayım
Sony Playstation 5 ne zaman çıkacak? PS5 fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir?
TEKNOLOJİSony Playstation 5 fiyatı ve özellikleri
Vodafone 81 ilden çağrı merkezi hizmeti verecek
TEKNOLOJİ81 ile çağrı merkezi
Netflix mi? Amazon Prime mı? Spotify mı? Yoksa....
TEKNOLOJİSizinki kaç TL?
Son dakika haberler! Zoom uzaktan eğitim için yeni özelliklerle güncellendi
TEKNOLOJİZoom’a uzaktan eğitim ayarı!
Huawei Watch GT 2 Pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı
TEKNOLOJİBu kez rehberli geliyor!
Covid-19 ile Türkiye'de bilgisayar satışları yüzde 70 arttı
TEKNOLOJİ'Fabrikalar sipariş yetiştiremiyor!'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X