Belediyenin tahsilat ofisini yaktılar

Kocaeli'de belediyenin tahsilat ofisini benzinle yaktılar
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisi, benzin dökülerek yakıldı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediyenin tahsilat ofisini benzin dökerek yaktılar.
Olay, saat 03.00 sıralarında otogar içerisinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahsilat ofisinde meydana geldi.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tahsilat ofisini benzin dökerek ateş verdi. İçeride çalışan görevli, durumu fark ederek son anda pencereden atlayıp, kurtuldu.
İhbarla bölgeye itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlattı.