Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bella Hadid, dünyanın en şık ismi seçildi

Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kişisi seçildi. 26 yaşındaki ABD’li modelin giydiği her parçayı kendine yakıştırmayı bildiği belirtildi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Dünyaca ünlü model Bella Hadid, British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kişisi seçildi.

    Fotoğaf: Instagram
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    26 yaşındaki ABD'li süper modelin kadın, erkek, sokak, iş ve sokak giyiminde her zaman şık olmayı başaran nadir insanlardan olduğu belirtildi.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Dergide Hadid'in, giydiği her parçayı kendine yakıştırdığı ifade edildi.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Hadid'in 2022 Paris Moda Haftası'nda Coperni'nin çığır açan spreyli lateks elbisesi ile yürümesinden övgüyle bahsedildi.

    Fotoğaf: Instagram
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    En şık isimler listesinde Harry Styles, Tyler (The Creator), Florence Pugh, Daniel Kaluuya, Yasmin Finney, Dominic Calvert-Lewin, Adam Sandler ve G-Dragon gibi isimler de yer aldı.

    Fotoğraf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Podyumların en çok aranan modellerinden biri olan Bella Hadid, modellik kariyerine 16 yaşında başladı. 

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    O zamandan beri uluslararası Vogue dergilerine 27 kez kapak oldu.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Hadid kısa süre önce verdiği röportajda depresyon ve anksiyete ile mücadelesinden bahsederek üç yıl boyunca her sabah gözyaşları içinde, tek başına uyandığını ancak bu durumu kimseye göstermediğini söyledi.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Ünlü model, "İşe gider, küçük yeşil odamda öğle yemeğinde ağlar, günümü bitirir, gece hangi otele gidersem gideyim, tekrar ağlar, sabah uyanır ve aynı şeyi yapardım" dedi.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    17 Ocak'ta yayınlanan bir röportajda ise "Uzun zamandır bir stilistim yok, belki iki yıldır. Zihinsel olarak o kadar tuhaf durumdaydım ki... Özellikle paparazzilerin dışarıda olma endişesiyle giyinip evden çıkmak benim için çok zordu" cümlelerini kullandı.

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: Instagram
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: Instagram
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AA
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AA
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AA
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AP
  • Bella Hadid dünyanın en şık ismi seçildi!

    Fotoğaf: AP

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.