17 Ocak'ta yayınlanan bir röportajda ise "Uzun zamandır bir stilistim yok, belki iki yıldır. Zihinsel olarak o kadar tuhaf durumdaydım ki... Özellikle paparazzilerin dışarıda olma endişesiyle giyinip evden çıkmak benim için çok zordu" cümlelerini kullandı.

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