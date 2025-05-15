Bella Hadid, kovboy sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı

Bella Hadid, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki Hadid, 37 yaşındaki binici sevgilisi Adan Banuelos ile tanışma hikâyesini ve bu ilişkinin hayatındaki olumlu etkilerini paylaştı.

Annesi Yolanda Hadid ve üvey babasının Teksas'ta yaptırdığı eve taşınmasının hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Bella Hadid, bu kararın hem fiziksel hem de duygusal olarak zorlu bir dönemden sonra geldiğini söyledi. "Kronik rahatsızlıklarım ve kendimi sevme sorunlarım vardı. Bu yüzden bir değişiklik gerekiyordu" diyen model, Teksas'a taşınmasının hayatındaki en doğru adımlardan biri olduğunu ifade etti.

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Bella Hadid, Teksas'a yerleştikten kısa bir süre sonra Banuelos ile tanışmasını şu sözlerle anlattı; "Üvey babamlaydım. İneklerle ilgileniyor, at sırtında geziyorduk. Yavaş yavaş daha iyi hissetmeye başlamıştım ama içsel olarak hala mücadele ediyordum. İşte tam o sırada, ertesi gün erkek arkadaşımla tanıştım."

"ONU GÖRÜR GÖRMEZ 'İŞTE ARADIĞIM KİŞİ...' DİYE DÜŞÜNDÜM"

İlk karşılaşmalarının bir at gösterisinde olduğunu belirten Bella Hadid, Banuelos'u gördüğü an etkilendiğini dile getirdi; "Onun içeri girdiğini gördüm ve sanki ferahlatıcı bir esinti gibiydi. Kovboy şapkası deniyordum. Onu görür görmez 'İşte aradığım kişi...' diye düşündüm. Hep o tarz birini istemiştim." SEVGİLİSİ ÜNLÜ OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ Bella Hadid, sevgilisinin kendisinin ünlü olduğunu ilk başta bilmemesinin ilişkilerini farklı ve özel kıldığını vurguladı. Adan Banuelos'un kendisine; "Seni ilk gördüğümde kim olduğunu bilmiyordum" dediğini aktaran model, bu durumun kendisi için çok rahatlatıcı olduğunu söyledi. "UMARIM GELECEKTE BİR YUVA VE BİR AİLE KURMAK İÇİN DE ÇABALAR" Sevgilisine övgüler yağdıran Bella Hadid, Banuelos'un başarılarından da bahsederek, "O, Şöhretler Salonu'na kabul edilen en genç Meksikalı kovboy. Ailesi ve işi için çalışıyor... Umarım gelecekte bir yuva ve bir aile kurmak için de çabalar" şeklinde konuştu.