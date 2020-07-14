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Ev tekstili ve dekorasyonu alanında İstanbul, Ankara, Bursa ve Cezayir’de mağazaları bulunan Bella Maison, İstanbul İstinyePark’ta açtığı yeni mağazasıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Mağaza açılışı hakkında bilgi veren Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan "AVM’lerin uzun süre kapalı olduğu süreçte bile mağaza yatırımlarımıza devam ettik. Ulaşılabilir ve tarz öneren bir marka olma hedefiyle mağazalaşmayı önemsiyoruz. Bu anlayışımıza uyan önemli noktalardan biri olan İstinyePark’ta açtığımız 13. mağazamızda ağırlıklı sofra ve yatak gruplarından oluşan özel ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine sunuyoruz. Bu ay içerisinde Bodrum Midtown AVM’de de bir mağaza daha açmaya hazırlanıyoruz. Böylece yıl bitmeden yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla toplamda 17 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da İngiltere, Amerika, Almanya, Fransa ve Romanya başta olmak üzere ağırlıklı e- ticaret kanalı üzerinden büyüyecek, Kuzey Afrika ve Azerbaycan’da da yeni mağazalar açacağız.” diye konuştu.

Pandemi sürecinde E-ticarette de büyük bir atılım yaptıklarını belirten Tan, “Bu dönemi online satış kanalımız vasıtasıyla da oldukça yoğun bir tempoda geçirdik. E-ticarette büyümeye katkı sağlayacak önemli adımları tamamladık. Mağazalarımızın kapalı olduğu yaklaşık üç ayda online kanallar üzerinden satışlarımız yüzde 400, müşteri sayımız yüzde 700 oranında artış gösterdi. E-ticaretin ciromuzdaki oranı ise yüzde 400 arttı." ifadelerini kullandı