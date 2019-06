Bella Thorne kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. ABD'li ünlü oyuncu çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Bella Thorne'nin hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery "Bella Thorne" (d. 8 Ekim 1997, Florida),Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur.

KARİYERİ

Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.

Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir. 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.

FİLMLERİ

Film Yıl Film Rolü Notlar 2003 Stuck on You MC Sideline Fan Annabella Thorne rolü ile çıktı. 2007 Finishing the Game Additional extra Annabella Thorne rolü ile çıktı. Blind Ambition Witbert Daniel Küçük Rol The Seer Young Claire Küçük Rol Craw Lake Julia Yardımcı Rol 2009 Water Pills Psych Out Kızı Forget Me Not Young Angela Yardımcı Rol 2010 One Wish Messenger Başrol Raspberry Magic Sarah Patterson 2012 Kamera Arkası Belgesel 2012 Katy Perry: Part of Me Belgesel 2013 Metegol Laura (küçük) Ses 2013 Kurbağa Krallığı Princess Froglegs Ses 2014 Karışık Aile Hilary "Larry" Friedman 2014 Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend? Cammy Cahill 2014 Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün Celia Rodriguez 2014 Karlar Kraliçesi 2 Gerda Ses 2015 The Duff Madison Morgan 2015 Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası Ashley Grey 2016 İyi Arkadaşlar Kate 2016 Ratchet & Clank Cora Ses 2016 Boo! A Madea Halloween Rain

ÖDÜLLERİ