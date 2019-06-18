Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bella Thorne kimdir, kaç yaşındadır? Bella Thorne çıplak fotoğraflarını paylaştı

ABD’li oyuncu ve şarkıcı Bella Thorne, bir hackerın kendisini çıplak fotoğraflarını sızdırmakla tehdit etmesi üzerine, söz konusu kareleri kendisi sosyal medya hesabından yayınladı. Peki Bella Thorne kimdir, kaç yaşındadır? İşte ahberin detayları...

Bella Thorne

Bella Thorne kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. ABD'li ünlü oyuncu çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Bella Thorne'nin hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

BELLA THORNE KİMDİR?

Annabella Avery "Bella Thorne" (d. 8 Ekim 1997, Florida),Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur.

KARİYERİ

Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.

Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir. 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.

FİLMLERİ

Film
YılFilmRolüNotlar
2003Stuck on YouMC Sideline FanAnnabella Thorne rolü ile çıktı.
2007Finishing the GameAdditional extraAnnabella Thorne rolü ile çıktı.
Blind AmbitionWitbert DanielKüçük Rol
The SeerYoung ClaireKüçük Rol
Craw LakeJuliaYardımcı Rol
2009Water PillsPsych Out Kızı 
Forget Me NotYoung AngelaYardımcı Rol
2010One WishMessengerBaşrol
Raspberry MagicSarah Patterson
2012Kamera Arkası Belgesel
2012Katy Perry: Part of Me Belgesel
2013MetegolLaura (küçük)Ses
2013Kurbağa KrallığıPrincess FroglegsSes
2014Karışık AileHilary "Larry" Friedman 
2014Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?Cammy Cahill 
2014Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir GünCelia Rodriguez 
2014Karlar Kraliçesi 2GerdaSes
2015The DuffMadison Morgan 
2015Alvin ve Sincaplar: Yol MacerasıAshley Grey 
2016İyi ArkadaşlarKate 
2016Ratchet & ClankCoraSes
2016Boo! A Madea HalloweenRain

ÖDÜLLERİ

YılÖdülKategoriİşiSonuç
2008Young Artist AwardsBir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)The O.C.Adaylık
2009Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)October Road
Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Yardımcı Genç Aktris)My Own Worst EnemyKazandı
2010Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)MentalAdaylık
2011Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Komedi ya da Drama)-Başrolü Oynayan Genç AktrisHaydi ÇalkalakazandıKazandı
J-14's Teen Icon AwardsYarının İkonu kazandıAdaylık
En İyi Genç Aktris–TV
J-14's Teen Icon AwardsKadın Oyuncu İkonu-TVBelirlenmedi

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emily Ratajkowski sosyal medyayı salladı - Magazin haberleri
DÜNYADANEmily plaja indi
Ünlü yönetmen Franco Zeffirelli hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü yönetmen hayatını kaybetti
Demi Rose'un acı günü - Magazin haberleri
DÜNYADANDemi Rose'un acı günü
Lauren Goodger, Londra'da görüntülendi - Magazin haberleri
DÜNYADANYağlarını Türkiye'de aldırmıştı böyle poz verdi
Cardi B: Ayaklarımın her uçuş sonrası ne kadar şiştiğine bakın - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Ayaklarımın ne kadar şiştiğine bakın"
Rihanna: Anne olmayı her şeyden çok istiyorum - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Anne olmayı her şeyden çok istiyorum'
Rhian Sugden 9 ay sonra balayında
DÜNYADAN9 ay sonra balayında
Kim Kardashian, oğlunun yüzünü gösterdi - Magazin haberleri
DÜNYADANOğlunun yüzünü gösterdi
Kylie Jenner ve arkadaşının bisiklet keyfi - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Ofis dışında'
Sınırsızlar filmi oyuncuları kimler? Sınırsızlar filmi konusu nedir?
DÜNYADANSınırsızlar filmi konusu ve oyuncuları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X