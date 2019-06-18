Bella Thorne kimdir, kaç yaşındadır? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. ABD'li ünlü oyuncu çıplak fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Bella Thorne'nin hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...
BELLA THORNE KİMDİR?
Annabella Avery "Bella Thorne" (d. 8 Ekim 1997, Florida),Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçıdır. Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitirmiştir. Annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçıdır. Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya aittir. Hayranlarına verilen isim; kızlar için Bellarina, erkekler için Bellarino'dur.
KARİYERİ
Thorne'ün kökeni İtalya'ya dayanmaktadır. En genç mankenlerden biri Thorne'dür, oyunculuğa başlamadan hemen önce çocuk model oldu. Birinci sınıfta disleksi tanısı kondu.
Alacakaranlık Efsanesi" Bella Swan'i Kristen Stewart ve Haydi Çalkala'da başrolü paylaştığı Zendaya ile sıkı bir arkadaşlığı var. 2003 yılında ilk film deneyimini Stuck on You filminde yaptı. 2008 yılında oynadığı My Own Worst Enemy adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazandı. 2009'da Forget Me Not adlı bir korku filminde oynadı. 2010 yılında Waverly Büyücüleri'nde Max'in sevgilisini oynadı. 2010 yılının sonunda Haydi Çalkala'da başrol olan Cece Jones rolünü oynamaktadır. Zendaya ile Haydi Çalkala dizisinde başrol paylaşmaktadırlar. 29 Mayıs'ta ilk şarkısı Call It Whatever'ı çıkarttı. 2014'ün sonlarına doğru Jersey adlı mini bir albüm çıkarmıştır. Albümde beş şarkı bulunmaktadır. Bunlar Jersey, One More Night, Paperwight, Boyfriend Material ve Call It Whatever'ın remiksi şeklindedir. 2016 yılında biseksüel olduğunu açıklamıştır.
FİLMLERİ
|Film
|Yıl
|Film
|Rolü
|Notlar
|2003
|Stuck on You
|MC Sideline Fan
|Annabella Thorne rolü ile çıktı.
|2007
|Finishing the Game
|Additional extra
|Annabella Thorne rolü ile çıktı.
|Blind Ambition
|Witbert Daniel
|Küçük Rol
|The Seer
|Young Claire
|Küçük Rol
|Craw Lake
|Julia
|Yardımcı Rol
|2009
|Water Pills
|Psych Out Kızı
|Forget Me Not
|Young Angela
|Yardımcı Rol
|2010
|One Wish
|Messenger
|Başrol
|Raspberry Magic
|Sarah Patterson
|2012
|Kamera Arkası
|Belgesel
|2012
|Katy Perry: Part of Me
|Belgesel
|2013
|Metegol
|Laura (küçük)
|Ses
|2013
|Kurbağa Krallığı
|Princess Froglegs
|Ses
|2014
|Karışık Aile
|Hilary "Larry" Friedman
|2014
|Mostly Ghostly: Have You Met My Ghoulfriend?
|Cammy Cahill
|2014
|Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün
|Celia Rodriguez
|2014
|Karlar Kraliçesi 2
|Gerda
|Ses
|2015
|The Duff
|Madison Morgan
|2015
|Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası
|Ashley Grey
|2016
|İyi Arkadaşlar
|Kate
|2016
|Ratchet & Clank
|Cora
|Ses
|2016
|Boo! A Madea Halloween
|Rain
ÖDÜLLERİ
|Yıl
|Ödül
|Kategori
|İşi
|Sonuç
|2008
|Young Artist Awards
|Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)
|The O.C.
|Adaylık
|2009
|Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)
|October Road
|Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Yardımcı Genç Aktris)
|My Own Worst Enemy
|Kazandı
|2010
|Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Genç Konuk Oyuncu Aktris)
|Mental
|Adaylık
|2011
|Bir TV Dizisinde En İyi Performans(Komedi ya da Drama)-Başrolü Oynayan Genç Aktris
|Haydi Çalkalakazandı
|Kazandı
|J-14's Teen Icon Awards
|Yarının İkonu kazandı
|Adaylık
|En İyi Genç Aktris–TV
|J-14's Teen Icon Awards
|Kadın Oyuncu İkonu-TV
|Belirlenmedi
YORUMLAR