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Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış

Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar İzmir'in Buca ilçesinde konsolosluk görevinde bulunduğu ve ailesinin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi

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İHA
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    İzmir’de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes’ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir’e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve otomobil tasarımcısı Alec Issigonis’in kökleri de İzmir’e dayanıyor.

    Simes, ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch’in ise 1864'te İzmir’e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca’da yaşadığını belirtti.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    "BUCA'YI ZİYARET EDECEK"

    Andrew Simes, Robert William Cumberbatch’in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch’in mezarının da İzmir'in Buca ilçesinde bulunan kilise bahçesinde olduğunu kaydetti.

    Oyuncu ile iletişime geçtiklerini ve kendisinin bu bilgiden haberdar olduğunu söyleyen Simes, Benedict Cumberbatch’in Buca’yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch’in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü görülüyor.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    3 BAŞBAKAN ÇIKARAN TEK ŞEHİR

    Ailesinin 6 kuşak önce İngiltere’den İzmir’e göç ettiğini ifade eden Andrew Simes, “İzmir, 20. yüzyılda çok zengin bir şehirdi. O dönemde İzmir Limanı, San Francisco ve New York’tan daha kalabalık bir limandı ve İzmir dünyada merkez bir şehirdi. O dönemlerde İzmir’e farklı ülkelerden insanlar geldi ve çeşitli topluluklar oluşturdu. Bu topluluklara günümüzde ‘levanten’ deniyor. İzmir’de şu anda 500-600 kadar levanten kaldı. Ancak sayıları bir dönem on binleri buluyordu. İzmir çok önemli insanlar çıkardı. Dünyada 3 başbakan çıkaran tek şehir İzmir” dedi.

    Simes, Yunanlı eski Başbakan Aristeidis Moraitinis’in, eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur’un ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı İsmet İnönü’nün İzmirli olduğunu söyledi.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    YASAL İŞLEMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR

    Ataları, 18'inci yüzyılda bir şeker kamışı çiftliğine sahip olan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch, geçtiğimiz haftalarda mercek altına alınmıştı.

    'Sherlock Holmes' ve 'Doctor Strange' gibi yapımlarda aldığı rollerle de tanınan Cumberbatch'ın ailesinin Barbados'taki köle ticaretiyle tarihi bağlantıları nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kalabileceği konuşuluyordu.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    Barbados'taki kampanyayı yürüten yetkililerden David Denny, Cumberbatch ailesinin hedef alınıp, alınmayacağına dair, "Kölelikten kâr elde eden herkesten tazminat istenecek, Cumberbatch ailesi de dahil..." demişti.

    Barbados'un ulusal tazminat komisyonu başkan yardımcısı David Commissiong, Cumberbatch ailesine karşı yasal işlem planıyla ilgili, "Henüz ilk aşamalarında. Daha yeni başlıyoruz. Tarihin çoğu ancak şimdi gerçekten gün ışığına çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    Karayip Barış ve Bütünleşme Hareketi Genel Sekreteri David Denny ise konuyla ilgili 'The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Beyaz plantasyon sahiplerinin soyundan gelen ve köle ticaretinden yararlanan herkesten tazminat ödemesi istenmeli, Cumberbatch ailesi de dahil..." şeklinde konuşmuştu.
  • Benedict Cumberbatch'in dedesi İzmir'de konsolos olarak görev yapmış - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN ŞOKE EDİCİ"

    Oyuncu, daha önce atalarının köle sahibi olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.

    2018'de 'The Telegraph'a konuşan Cumberbatch, "Geçmişinizde köle sahipliği olduğunu görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Ailem beyaz şeker endüstirisinin bir parçasıymış, gerçekten şoke edici" demişti.

    Fotoğraflar: İHA, AP, Reuters

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