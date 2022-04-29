Benedict Cumberbatch sözünü tuttu! 0:00 / 0:00

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"Sherlock Holmes" ve "Doctor Strange" gibi yapımlarda aldığı rollerle de tanınan Benedict Cumberbatch (45) Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları karşısında eyleme geçen ünlüler arasında yer alıyor. Ünlü aktör, Birleşik Krallık hükümetinin Ukrayna için ev planına hizmet eden "Evdeki Mülteciler" yardım kuruluşu ile çalıştığını açıkladı.

"ONLARA BİRAZ HUZUR VERMEK İSTİYORUM"

Evinde Ukraynalı bir aileyi ağırlayacağını belirten Cumberbatch, "Maalesef tıbbi tedavi görüyorlar. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek özel hayatlarının ihlali olur ama yaşadıkları kargaşadan sonra onlara biraz huzur vermek istiyorum." şeklinde konuştu.

"UKRAYNALILARA YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Benedict Cumberbatch, ayrıca diğer ailelere İngiltere’de barınma masrafları konusunda yardım ettiğini de dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Birleşik Krallık vatandaşı olan diğer Ukraynalı ailelere finansal olarak yardım etmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"POLİTİKACILARA DAHA ÇOK BASKI YAPMAYLIYIZ"

Daha önce de katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına destek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, ardından ülkesindeki savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını duyurmuştu.

Oyuncu, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem..." diye konuşmuştu. Cumberbatch, daha sonra da herkesin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan çok daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizmişti.

"HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI!"

Benedict Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım için politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini sözlerine eklemişti.

Cumberbatch, konuyla ilgili, "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu... Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.