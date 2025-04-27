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        Haberler Spor Futbol Benfica: 6 - AFS: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Benfica: 6 - AFS: 0 | MAÇ SONUCU

        Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica sahasında AFS'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 6-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:11 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:11
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        Kerem attı, Benfica farklı kazandı
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        Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AFS'yi 6-0 yendi.

        Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.

        Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

        İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

        Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AFS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

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