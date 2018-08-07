Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 2008-2009 sezonundan bu yana Avrupa’nın bir numaralı kupasında yer alamayan sarı-lacivertliler, büyük özlemi dindirme hedefinde zorlu rakibini geçmeye çalışacak.

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu sezon Devler Arenası’nda boy gösterebilmek için 3. ön eleme ve play-off turlarını aşması gereken Fenerbahçe, Benfica karşısındaki ilk maçtan avantajlı bir skorla dönmenin planlarını yapıyor. Luz Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

BENFİCA - FENERBAHÇE

STAT: Estadio da Luz

HAKEM: Aleksei Kulbakov (Belarus)

SAAT: 22:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BENFİCA: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra

TEKNİK DİREKTÖR: Rui Vitoria

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Alper, Dirar, Valbuena, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Cocu: Sezon öncesi kampının 6'ncı haftasındayız, artık lig başlıyor, gerçek mücadele başlıyor. Benfica ile oynayacağız, çok kalteli bir takımla karşılaşacağız, onlara çok saygı duyuyoruz ama kendimize de inanıyoruz. Çok iyi bir sezon öncesi kampı geçirdik, böyle bir maça çıkacağımız için mutluyuz. İyi bir mücadele olacağını düşünüyorum, biz de iyi bir skor almak için mücadele edeceğiz. İkinci maçta kendi taraftarımız önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz

BENFİCA SONRASI YOLU AÇIK

3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde PAOK - Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek. Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövan karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe play-off'a ulaşması halinde ilk maçını İstanbul'da oynayacak.

9 YILLIK HASRET

Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi. Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa’ya gidemedi.

40 MAÇTA 11 GALİBİYET



Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.

EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere’nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:

Sezon O G B M A Y 1996-97 6 2 1 3 3 6 2001-02 6 - - 6 3 12 2004-05 6 3 - 3 10 13 2005-06 6 1 1 4 7 14 2007-08 10 5 2 3 15 14 2008-09 6 - 2 4 4 11 Toplam 40 11 6 23 42 70

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'yla karşılaşan Fenerbahçe, Portekiz takımlarına karşı 11. sınavında... Avrupa'da 44. sezonuna başlayacak sarı-lacivertliler, daha önce Portekiz ekipleriyle 5 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 10 maça çıkan Fenerbahçe, sahadan beşer kez galibiyet ve mağlubiyetle ayrılırken, hiç beraberlik almadı. Portekiz takımlarına karşı 13 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 21 gol gördü Fenerbahçe, Benfica'yla üçüncü kez eşleşirken, daha önce, Porto, Guimares ve Braga'yla birer kez rakip oldu.

BENFİCA'YA KARŞI TATSIZ ANILAR

Fenerbahçe, tarihinde Avrupa kupalarında 3. kez eşleştiği Benfica'ya karşı tatsız anılara sahip.

Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0'lık mağlubiyetle aldı. Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.

Fenerbahçe, Benfica'yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica'yı Kadıköy'deki ilk maçta 1-0'la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.

DİĞER MAÇLAR

Fenerbahçe, 1990-1991 sezonu UEFA Kupası'nda ise eşleştiği Portekiz ekibi Guimares'i iki maçta da yendi. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaştığı Porto'ya ise iki maçı da kaybetti. Sarı-lacivertli takım Portekiz takımlarıyla en son Avrupa'da 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaştı. Braga'yı sahasında 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta ise rakibine, hakem Ivan Bebek'in çok eleştirilen yönetimiyle 4-1 kaybederek elendi.

Fenerbahçe'nin Portekiz takımlarıyla yaptığı maçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip Skor 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica 0-7 / 1-0 1990-1991 UEFA Kupası Guimares 3-0 / 3-2 2008-2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Porto 1-3 / 1-2 2012-2013 UEFA Avrupa Ligi Benfica 1-0 / 1-3 2015-2016 UEFA Avrupa Ligi Braga 1-0 / 1-4

BENFİCA, TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYOR

Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 4 kez Türk takımlarıyla karşılaştı ve hepsinde turu geçen taraf oldu. Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

Benfica, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maçı 0-0 berabere tamamlayan Benfica, evinde 4-0 kazanarak tur atladı. Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 13 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 5 galibiyet, 4 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.

Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'de 6 maçta Benfica, üçer beraberlik ile yenilgi yaşadı. Portekiz ekibi ülkesinde ise Türk takımlarına sadece bir kez mağlup oldu. Galatasaray, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA 44 MAÇ YAPILDI

Türk ile Portekiz takımları, daha önce 44 maçta karşı karşıya geldi. İki ülke takımları arasında oynanan 44 maçın 13'ünü Türk, 19'unu ise Portekiz ekipleri kazandı, 12 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

AVRUPA'DA 221. KEZ SAHADA

Fenerbahçe, 44. sezonunu geçireceği uluslararası arenada 221. maçına çıkıyor... Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 220 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 94 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 326 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 220 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 54 28 15 11 73 49 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 220 81 45 94 274 326

DEPLASMANDA PERFORMANSI YÜKSELDİ

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti. Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı. Fenerbahçe, son 8 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 28 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 10 kez de yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 8 yılda elde etmiş oldu. Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 111 maçta 62 yenilgi aldı. Yaptığı 111 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kulvarlara göre Avrupa kupalarında yaptığı dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 4 6 17 UEFA Avrupa Ligi 27 13 7 7 Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 5 4 6 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5 TOPLAM 111 27 22 62

AVRUPA'DAKİ BAŞARILARI

Avrupa'daki en büyük başarısını UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak elde eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda ise birer kez çeyrek finalde mücadele etti. Tarihinde Avrupa'da bir yarı final, iki kez de çeyrek final gören Fenerbahçe, ilk büyük başarısını 1963-1964 sezonunda yaşadı.

Yugoslav teknik direktör Miroslav Kokotovic yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Rumen ekip Petrolul Ploiesti ve Kuzey İrlanda takımı Linfield'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde Macarların ünlü takımı MTK Budapeşte'yle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Fenerbahçe, İstanbul'da rakibini 3-1 mağlup etti. O zamanki kural gereği yarı finale çıkacak takımı tarafsız sahada yapılacak maç belirledi. İtalya'da oynanan maçı 1-0 kaybeden Fenerbahçe, yarı finalin eşiğinden döndü.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda ise Arthur Zico yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Sarı-lacivertliler, iyi bir performans sergilediği sezonda İngiltere'nin Chelsea takımını İstanbul'da ilk maçta 2-1 yendi. İkinci maçı Londra'da 2-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'daki en büyük başarısını ise Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadı. Kocaman'ın öğrencileri, 2012-2013 sezonunda yarı final oynadığı organizasyonda finali kıl payı kaçırdı. İlk maçta Kadıköy'de 1-0 yendiği Benfica'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'da final oynama şansını yakalayamadı.

EN GOLCÜ ALEX, EN ÇOK FORMA GİYEN VOLKAN DEMİREL

Fenerbahçe'de Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcu unvanı Alex de Souza'da. Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra kariyerini ülkesi Brezilya'da noktalayan Alex, 61 Avrupa kupası maçında 15 gol kaydetti. Sarı-lacivertli formayı Avrupa kupalarında en fazla giyen futbolcu ise Volkan Demirel. Takımda 17. sezonunu geçiren tecrübeli file bekçisi, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında 86 maçta görev yaptı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetlerini 1994-1995 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda Azerbaycan'ın Turan, 2006-2007 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları'nın B36 Torshavn ve 2008-2009 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Macaristan'ın MTK Budapeşte takımına karşı 5-0'lık skorlarla aldı.

Fenerbahçe en farklı yenilgisini ise 1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Benfica karşısında 7-0'lık skorla yaşadı. Sarı-lacivertlilerin, 1992-1993 yılında UEFA Kupası ikinci turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında, Çekya ekibi Sigma Olomouc'a karşı 7-1'lik yenilgisi de bulunuyor.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilkleri şöyle:

- Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk maçını Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımına karşı oynadı.

- Avrupa kupaları tarihinde ilk galibiyetini 23 Eylül 1959'da Macar Csepel takımı karşısında alan sarı-lacivertliler, Türk takımlarının ilk deplasman galibiyetini de bu maçta elde etti. Fenerbahçe, Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Macaristan'da Csepel'i 3-2 yenerek kupanın dışına itti.

- Fenerbahçe, Türkiye'yi Avrupa Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'nda temsil eden ilk takım oldu.

- UEFA Kupası tarihinin ilk golünü 1971-1972 sezonunda İnönü Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Ferençvaroş maçında sarı-lacivertli futbolcu Yaşar Mumcu attı.

- Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü Can Bartu, 100. golünü İsrailli Haim Revivo ve 200. golünü Brezilyalı Fabio Bilica kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ