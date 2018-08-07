Benfica Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı nefesler tutuldu! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 2008-09 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramayan Fenerbahçe'de hesaplar yapıldı! Teknik direktör Phillip Cocu'nun kafasındaki 11'de netleşmeye başladı! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, Benfica'nın artıları ve eksileri, maçla ilgili dikkat çeken istatistikler ve tüm detaylar haberimizde... Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Benfica - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya konuk oluyor. 22:00'da ilk düdüğü çalacak maç önceisnde ise her şey hazır. Fenerbahçe'de cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek Josef de Souza'nın dışında sakatlığı bulunan Andre Ayew'in ise dün takımla çalıştığı ve mücadelede oynayabileceği kaydedildi.
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BENFICA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılabilmek için 3. ön eleme maçına çıkacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Benfica - Fenerbahçe maçı bugün Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak.
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Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile deplasmanda oynayacağı kritik maçta ilk 11'de önemli bir sürpriz olması bekleniyor.
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Phillip Cocu'nun beklenenin aksine yeni transfer Ayew'in yerine genç futbolcu Barış Alıcı'yı 11'de düşündüğü öğrenildi. Cagliari maçında sakatlanan Ayew'in idmanlara çıkmamasının ardından sağ kanatta bu yıl Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı'nın forma giymesi bekleniyor.
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Gençlere her zaman pozitif bir yaklaşım içerisinde olan Cocu'nun hazırlık maçlarında önemli süre alan Barış Alıcı'a güvendiği ve bir diğer genç isim olan Eljif Elmas ile birlikte biletlerin tamamen tükendiği Luz Stadı'nda sahaya süreceği ifade edildi. Bu bölgede Dirar'ın oynayabileceği fakat Cocu'nun tercihini genç oyuncudan yana kullanacağı dile getirildi.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ!
Fenerbahçe'nin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şu şekilde:
Volkan Demirel, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Giuliano, Barış Alıcı, Valbuena, Alper Potuk
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BU İSTATİSTİĞE DİKKAT!
Benfica, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı 3 grup maçından da 3 puan çıkarmayı başaramadı, galip gelemedi ve sezonu Devler Ligi'nde puansız tamamladı. Kırmızı-beyazlılar, ligde ise stadında çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
2008-09 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan Fenerbahçe, Benfica'yı devirmek zorunda. Peki Benfica'nın artıları ve eksileri neler? İşte madde madde Benfica...
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Sabah'ta yer alan habere göre transfer döneminde 13 oyuncusunu gönderip 10 futbolcu transfer eden Benfica kadrosunda köklü değişiklikler yaptı. Portekiz ekibi bunun için 16 milyon Euro’luk harcama gerçekleştirdi.
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Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria kariyerinde çıktığı 24 Şampiyonlar Ligi maçının 12’sini kaybederken, 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
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Yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yapan Portekiz ekibi, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenildi aldı. Benfica, Sevilla’yı yenerken, Juventus ve Dortmund gibi iki güçlü ekiple berabere kaldı.
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Benfica'da geçen sezon 41 maçta 37 gol atan ve 6 asist yapan 34 yaşındaki Jonas, transfer ihtimali ve fiziksel eksikliği nedeniyle kadroya alınmadı.
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Geride kalan sezonu Porto’nun ardından ikinci sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise çıktığı 6 maçta da yenilgi aldı. Kalesinde 14 gol gören Portekizliler, sadece bir gol atabildi.
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Karşılaşmalarını 65 bin 647 kişilik Estadio da Luz Stadı’nda oynayan Benfica, geçtiğimiz sezon 53 bin 209, bir önceki sezon ise 55 bin 949 taraftar ortalaması ile mücadelelere çıktı. Mevcut kadrosunun yaş ortalaması 24,9 olan Portekiz ekibinde, 18 farklı ülkeden futbolcu bu karşılaşmada forma için hocalarından şans bekleyecek.
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Benfica'nın kadrosunda en değerli oyuncular, olarak sağ kanat Salvio ve Rafa Silva, stoper Dias, sol bek Grimaldo, forvet Facundo Ferreyra ile merkez orta saha Pizzi dikkat çekiyor.
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Türk takımlarına karşı sahasında 7 maça çıkan Benfica sadece Galatasaray’a kaybederken, Beşiktaş ile de berabere kaldı. Portekiz ekibi 2’si Fenerbahçe ile olmak üzere 5 mücadeleyi kazandı.
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BENFICA'DA SON DAKİKA!
Portekiz ekibinde transfer süreci uzayan Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almıyor. Golcü oyuncu antrenmanlarda takımdan ayrı çalışıyor. Dizinden ciddi bir sakatlık geçiren transfer Tyronne Ebuehi ile V Hırvat orta saha oyuncusu Filip Krovinovic de bu akşam sahadaki yerini alamayacak.
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DEPLASMANDA KAZANAN YOK!
Fenerbahçe ile Benfica daha önce 4 kez karşı karşıya geldi, bu karşılaşmaların tamamını ev sahipleri kazandı. Sarı-lacivertliler, 1975-1976 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Benfica karşısında tarihinin en ağır yenilgisini 7-0'lık mağlubiyetle aldı.
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Bu yenilgi aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin tüm resmi maçlardaki en farklı mağlubiyeti özelliğini taşıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica karşısında rövanşı ise 1-0 kazanmasına rağmen turu geçemedi.
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Fenerbahçe, Benfica'yla diğer bir eşleşmesini 2012-2013 sezonunda yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gelen sarı-lacivertliler, Benfica'yı Kadıköy'deki ilk maçta 1-0'la geçerek final için avantaj yakaladı. Rövanşta ise rakibine 3-1 kaybeden Fenerbahçe, rakibine elenerek finale çıkamadı.
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TÜRK TAKIMLARINA ELENMİYORLAR!
Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 4 kez Türk takımlarıyla karşılaştı ve hepsinde turu geçen taraf oldu.
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Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.
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Benfica, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maçı 0-0 berabere tamamlayan Benfica, evinde 4-0 kazanarak tur atladı.
Benfica, daha önce Türk takımlarına karşı toplamda ise 13 maça çıktı. Bu maçlarda Portekiz ekibi 5 galibiyet, 4 defa da beraberlik elde etti. Türk takımları ise Benfica'ya karşı 4 galibiyet aldı.
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Benfica'nın Türkiye'de hiç maç kazanamaması da dikkati çekiyor. Benfica, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin dışında Galatasaray, Trabzonspor, Altay ve Beşiktaş'la da eşleşti. Türkiye'de 6 maçta Benfica, üçer beraberlik ile yenilgi yaşadı.
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Portekiz ekibi ülkesinde ise Türk takımlarına sadece bir kez mağlup oldu. Galatasaray, Benfica'yı deplasmanda 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda 2-0 yenmişti. Benfica bu tek yenilginin dışında sahasında Türk ekiplerine karşı 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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