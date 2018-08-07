Benfica - Fenerbahçe maçına dair her şey!

Benfica Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı nefesler tutuldu! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek. 2008-09 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramayan Fenerbahçe'de hesaplar yapıldı! Teknik direktör Phillip Cocu'nun kafasındaki 11'de netleşmeye başladı! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, Benfica'nın artıları ve eksileri, maçla ilgili dikkat çeken istatistikler ve tüm detaylar haberimizde... Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte Benfica - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...