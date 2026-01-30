Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Benfica - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (MAÇ SONUCU) - CEV Şampiyonlar Ligi - Voleybol Haberleri

        Benfica - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Benfica'yı 3-0 mağlup ederek grubunda 5'te 5 yaptı. Sarı Melekler, lider olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 01:20 Güncelleme: 30.01.2026 - 01:20
        Fenerbahçe liderliği garantiledi!
        Fenerbahçe Medicana, ⁠CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında konuk olduğu Portekiz'in Benfica ekibini 3-0 yendi.

        Benfica Spor Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 25-20, 31-29 ve 25-17'lik setlerle galip geldi.

        Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, grupta 5'te 5 yaparak liderliği garantiledi ve çeyrek final bileti aldı. Son sıradaki Benfica ise 4. yenilgisini yaşadı.

