Benfica - Fenerbahçe Medicana: 0-3 (MAÇ SONUCU)

Eşi ile 2 kızını heyelan faciasında kaybeden anne, keşifte gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

SAMSUN'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanmasına ilişkin 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan tazm... Daha Fazla Göster SAMSUN'da akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde otomobil yıkarken oluşan heyecan sonucu kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ile kızları Açelya Mina (5) ve Alya Kaya'nın (7) ölümü, eşi Çiğdem Kaya'nın (31) yaralanmasına ilişkin 1'inci Tüketici Mahkemesi'ne açılan tazminat davası kapsamında keşif yapıldı. Heyelan bölgesine bakarak gözyaşı döken Çiğdem Kaya, "Hayatımı mahvettiler, ailem yok oldu. İhmal ve sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Hakkımı kimseye helal etmiyorum" dedi. (DHA) Daha Az Göster