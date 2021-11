Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan ve ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Bengü'den yeni bir paylaşım geldi. Çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçen ünlü isim, ev hallerini yayınladı.

"BİZİM EVDE DURUMLAR BÖYLE"

"Bizim evde durumlar böyle... Bu fotoğraf, minik Selim’i besledikten hemen sonra çekildi." ifadelerini kullanan Bengü, "İlk günlerdeki 'Her şeye yetebilir miyim?' kaygımı geride bırakarak; tabii ki en başta eşimin desteğiyle ve büyük aşkım, ilk göz ağrım Zeynep'imin sevgi dolu kalbiyle, ona her şeyi tek tek anlatarak; saklamadan, saklanmadan; tam tersi onu da bu tatlı sürece dahil edip, kardeşinin bize ihtiyacı olduğunu söyleyerek ve de onun da yardımını alarak, ikisini de öpüp koklayarak, hep birlikte anın tadını çıkararak geçiyor… Her şey sevmekle başlıyor ve tabi ki şeffaf olmak; paylaşmak, sımsıkı sarılmak; anda kalmakla… Buyurun o zaman; tüm ev halimizle evlatlarım ve ben..." şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcının gönderisi 41 binden fazla beğeni ve yorum aldı.