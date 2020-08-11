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Beni Unutma filminin konusu nedir? Beni Unutma oyuncuları kimler?

ATV ekranlarında bu akşam saat 23.30'da yayınlanacak Beni Unutma filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Mert Fırat ve Tuğba Ünsal gibi oyuncuların yer aldığı Beni Unutma filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Beni Unutma

Beni Unutma filmi oyuncuları kimler? Beni Unutma filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Beni Unutma filmine dair detaylar...

BENİ UNUTMA FİLMİ KONUSU

Olcay ve Sinan... İkisi de genç, ikisi de henüz bekar ama ikisi de aşka ve gerçek sevgiye olan inançlarını kaybetmiş insanlardır. Olcay (Açelya Devrim Yılhan) sevgilisi Hakan'ın (Kenan Ece) kendisini aldattığını öğrenir; Sinan (Mert Fırat) ise ani bir kararla nişanlısı Ebru'dan (Tuba Ünsal) ayrılır. İki yaralı kalp tanıştıktan sonra hiç planlamadıkları biçimde farklı birbirlerinden etkilenir ve duygusal bir ilişkiye girerler.

BENİ UNUTMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Mert Fırat. Rolü: Sinan.
  • Açelya Devrim Yılhan. Rolü: Olcay
  • Tuba Ünsal. Rolü: Ebru
  • Kenan Ece. Rolü: Hakan
  • Melis Babadağ Rolü: Sevda
  • Aliye Uzunatağan. Rolü: Türkan Hanım
  • Ünal Silver. Rolü: Olcay'ın Babası
  • Hakan Yufkacıgil. Rolü: Kaan

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