TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 55. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 55. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in Karadağ konakta herkesin içinde evlenmeyeceğini söylemesi iki aile arasına bomba gibi düşer. Kadriye’nin ad koyma töreni dağılırken, herkes cevabını aradığı sorularla konağına çekilir. En güzel günü yine Melek yüzünden yarım kalan Kadriye, acısını Mahmut’tan çıkarır. Melek’in sözleşmeyi öğrenmesinin verdiği üzüntüye bir de Halil’in hapse girmesi eklenir. Alpay, hastanede yaşam mücadelesi verirken Halil de tutuklanmıştır.

Halil’in tutuklanması iki ailenin arasını yeniden açacak mı? Acı haberi alan Defne ve Ömer balayını bırakıp geri dönerler. Zümrüt’ün Defne’ye baskıları daha da artar. Ömer ve Defne’nin evliliği, iki ailenin yaşadığı acıya dayanabilecek mi? Funda, tapuya gelmeyen Alpay’ın gerçek niyetini öğrenince ne yapacak? Vildan, olan biten için Kenan’ı arayıp hesap sorar. Kenan duydukları karşısında ne yapacak? Alpay’ın belalarından kurtulmak için yok olmasını isterken, şimdi yaşaması için dua eden iki aile Halil’i kurtarabilecek mi?

BENİM ADIM MELEK 56. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 56. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...