Benim Adım Melek dizisinin 57. son bölümünde; Cumali, Seyitali’nin bir şeyler çevirdiğini anlar. Alpay, Seyitali ile yaptığı anlaşmaya engel olmaması için ortadan kaldırmaya karar verdiği Kenan’ı, karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Benim Adım Melek 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 57. son bölüm....

BENİM ADIM MELEK 58.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Adım Melek dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

BENİM ADIM MELEK 57. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ortadan bir anda kaybolan İdris’in hayatından endişe eden Alpay çareyi kaçmakta bulur. Alpay yaptığı planla Kenan’ın gazabından kurtulacak mı yoksa ava giderken avlanacak mı? Alpay’ın verdiği ifade Halil’i hapisten kurtarmaya yetecek mi?

Ömer Defne ile birlikte Karadağ konağında kalmaya kararlıdır ancak bunu ailelere nasıl söyleyeceklerini bilemezler. Zeynel nişanlısı Ünzile’ye verdiği sözü sonunda tutar. Halfeti’ye doğru yola çıkarlar. Ama Beyhan çifte kumruları yalnız göndermez ve Kerem ile İkra’yı da peşlerine takar. Bu Kerem ile İkra’nın yakınlaşmasına sebep olur.

Zümrüt olanı biteni gizlemeye ve anlayışlı babaanne rolünü sürdürmeye devam etse de Defne’yi kovduğu gerçeğini saklayamaz. Gerçeği öğrenen Vildan ve Cumali’nin tepkilerinden sonra Zümrüt nasıl bir karar verecek? Ailelerinin yaşadığı acılara birbirlerine sarılarak destek olan Mithat ve Seyran’ı bekleyen kötü sürpriz ne?