Benim Kocam Yapmaz filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. İşte Benim Kocam Yapmaz filmiyle ilgili merak edilenler...

BENİM KOCAM YAPMAZ OYUNCULARI KİM?

Merve Sevi

Çağkan Çulha

Nurseli İdiz

Şeyla Halis

Kimya Gökçe Aytaç

Wilma Elles

Orçun Kaptan

BENİM KOCAM YAPMAZ KONUSU NE?

Örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.