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Fotoğrafçı Bennu Gerede, yaşadığı aşklarla da gündemde kaldı. Koray Erkaya ile yaptığı ilk evliliğinden Dilan, Deren ve Miro isimli 3 oğlu olan Gerede, kendisi gibi fotoğrafçı olan Ahmet Ağaoğlu ile aşk yaşadı.