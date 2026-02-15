Bennu Yıldırımlar, babasını kaybetti

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, babası Vedat Yıldırımlar’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Bennu Yıldırımlar, babasının ilkeli duruşuna ve yaşam enerjisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; "İnsanlık adına gönülden inandığı ilkelerinden asla taviz vermeyen, gazeteciliğine ve futbolculuğuna sıkı sıkıya bağlı, Nazım Hikmet’in birçok şiirini ezbere okuyabilen bir adamdı... Umudunu yitirmeden hayata devam etmenin en güzel örneğiydin benim için."

Mesajın devamında babasının eşine olan kavuşmasına değinen Bennu Yıldırımlar; duygularını şöyle noktaladı; "14 Şubat günü, sevdiceğin Emel Yıldırımlar’ın yanına, sonsuzluğa uğurladık seni. Huzurla uyuyasın kuzum... Oysa bugün senin doğum günün… Takvimler bir kez daha seni gösteriyor bana. Yokluğun içimde bir sızı, ama varlığın hâlâ en büyük gururum. İyi ki benim babam olmuşsun… Aklımdasın, fikrimdesin. Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum babacığım… Senin beni sevdiğin gibi…"