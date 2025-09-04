Bensu Soral'dan 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bensu Soral, yaz tatilinden ve planlarından bahsetti. Soral; "Benim set öncesi bir tatilim daha olacak. O yüzden heyecanlıyız. Antalya'ya gideceğiz ama kısa bir tatil olacak. Çok da tatil yapamadık ama bu sene de..." diye konuştu.

Bensu Soral , ardından gazetecilerin 'çocuk' sorusuna kaçamak cevap vererek "İnşallah" demekle yetindi.

Bensu Soral ile Hakan Baş, ardından 20 milyon TL değerindeki yeni araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.