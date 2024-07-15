Bensu Soral'ın güneş banyosu
Bensu Soral, eşi Hakan Baş ve emekli futbolcu Semih Kaya ile Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde görüntülendi. Soral, eşi ve arkadaşlarının yerine tüm gün boyunca güneşlendi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bensu Soral - Hakan Baş çifti, Semih Kaya ile Yasemin Kaya'nın Gündoğan'daki evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.
Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, arkadaşlarıyla birlikte sohbet edip güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Sıcak havadan bunalan Hakan Baş ve Semih Kaya, iskeleden atlayıp denize girdi.
Bensu Soral, eşi ve arkadaşlarının aksine gün boyunca şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
Beyaz bir eteğin üzerine siyah bikini üstü giymeyi tercih ettiği görülen Bensu Soral, bir ara sıcaktan bunalınca duşta saçlarını yıkayarak serinledi.
O anlar objektiflere böyle yansıdı.