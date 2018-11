Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli futbolcu Yassine Benzia'dan olay yaratan bir mesaj geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 2. yarının başında yerini Alper Potuk'a bırakan Benzia, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Her zaman ben... Berbat bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar" (”Always me. F..king shit decision. They do not know anything about football.”) mesajını paylaştı.

'Cocu döneminde son maçlarda formayı kaptıran Benzia, bu maçta da 45. dakikada oyundan alınınca karara tepki gösterdi' olarak yorumlandı. Sosyal medyada Benzia'nın bu mesajına sert tepkiler geldi.

Yassine Benzia, sezon başında Lille'den kiralanmıştı.

