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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Benzin - Mazot fiyatları son dakika: 17 Ocak 2024 güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam var mı?

        Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeler sorgulanıyor. Güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte 17 Ocak güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 17.01.2024 - 20:36
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        1

        Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan hareketliliğin yansıdığı akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Araç sahipleri için benzin ve motorin fiyatlarında güncel rakamları haberimizde bir araya getirdik. Peki, akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim veya zam var mı? İşte 17 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM VAR MI?

        Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişme bulunmuyor. Benzin, motorin veya LPG fiyatlarına zam ya da indirim haberi gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,78 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,93 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,73 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,87 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38,92 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,49 TL

        5

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 37,50 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 39,69 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 19,89 TL

        6

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 37,69 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 39,91 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,91 TL

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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