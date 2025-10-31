Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.843,96 %0,06
        DOLAR 42,0769 %0,27
        EURO 48,6784 %0,11
        GRAM ALTIN 5.441,54 %0,20
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 66,74 %1,07
        BITCOIN 109.533,00 %1,88
        GBP/TRY 55,3042 %0,06
        EUR/USD 1,1560 %-0,04
        BRENT 64,84 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 8.896,91 %0,20
        Haberler Ekonomi Enerji Benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı düşürüldü - Enerji Haberleri

        Benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı düşürüldü

         Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğe eklenen geçici maddeyle 2026 için benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı yüzde 1,5 oldu. Söz konusu oran daha önce yüzde 2 olarak uygulanıyordu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzin türlerine yerli etanol harmanlama oranı düşürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içinde teslim edilen benzin türlerinin toplamında harmanlanacak yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol oranı 2026 yılı için yüzde 1,5 olarak uygulanacak.

        Söz konusu oran daha önce yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

        Öte yandan EPDK, Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde de değişikliğe gitti.

        Buna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!